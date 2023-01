8.500 Euro Spenden gehen an Maxi

Kneipp-Aktiv-Club und Weltladen Frastanz engagierten sich mit großer Tombola

Dass nun insgesamt 8.500 Euro Spenden für dringend benötigte Hilfen an Maxi gehen, ist natürlich zahlreichen Sponsoren der Weihnachtstombola zu verdanken. Dazu zählen insbesondere die E-Werke Frastanz, deren Geschäftsführer Rainer Hartmann bei der Ziehung der Gewinner durch Losfee Sina die glücklichen Gewinner vorlas. Als Hauptpreis gewann Liane Gaßner eine Schafschurwollauflage von Samina Betten. Daniela Wilhelm und Teresa Baumgärtner freuen sich über je ein „Pure Wool Kissen“ selbigen Herstellers. Als dritter Preis geht eine hochwertige Laptoptasche von Contigo an Manuela Köfler . Zusätzlich gab es nicht nur viele weitere Taschen, Rucksäcke und Kissen zu gewinnen, sondern auch Akku-Tischleuchten von den E-Werken Frastanz, Geschirrsets und mehr im Gesamtwert von 4.000 Euro.

In ihrem unermüdlichen Einsatz für kranke und benachteiligte Kinder im Land wird Waltraud Hauser vom Basarteam des Kneipp-Aktiv-Clubs von Norbert Hauser, Ilse Meyer, Margit Innfeld, Christel und Alfons Marte sowie Maria Rhyner unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen Sponsoren, die den einzigartigen Spendenerlös für Maxi durch den Losverkauf in der Weihnachtstombola mit ihren tollen Preisen ermöglicht haben. HE