78-Jähriger muss nach Ausweichmanöver operiert werden

Am 25.06.2022 gegen 16:00 Uhr kam es in Lustenau im Bereich der Mittelschule Kirchdorf (Exakt auf der Winkelstraße neben der Mittelschule in Richtung Rosenlächerstraße) zu einer Begegnung zwischen einem 78-jährigen Radfahrer und zwei jugendlichen Radfahrern, wobei der betagte Mann mit seinem Fahrrad zu Sturz kam, da er den Jugendlichen ausweichen musste. Eine Kollision erfolgte nicht.