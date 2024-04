778 junge Österreicher touren gratis per Bahn durch Europa

Am 16. April startet erneut die Chance für 18-Jährige aus Österreich, mit dem Discover-EU-Travel-Pass einen Monat lang kostenlos Europas Vielfalt per Bahn zu erkunden.

Die alljährliche Verlosung der Discover-EU-Travel-Pässe an 18-Jährige startet wieder am 16. April. Damit können Besitzende ein Monat lang kostenlos mit dem Zug durch Europa reisen, um die Vielfalt und unterschiedlichen Kulturen des Kontinents zu erleben. In der vergangenen Runde hatten 778 junge Österreicherinnen und Österreicher Glück.