77-Jähriger von Ladegut getroffen und verletzt

In Lochau ist am Dienstag ein 77-jähriger Fußgänger von einer Holzlatte getroffen worden, die sich beim Bremsen vom Dach eines Pritschenwagens gelöst hatte.

Am Dienstag, den 23.06.2020, gegen 18.30 Uhr kam es in Lochau zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung. Ein 39-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem Firmenfahrzeug, einem Pritschenwagen, auf der Pfänderstraße in Richtung Landstraße.