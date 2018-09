760 Jahre für die Lebenshilfe Vorarlberg

Ein rundes Dienstjubiläum feiern heuer 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Vorarlberg.

Lustenau Aus diesem Anlass fand am vergangenen Donnerstag im Theresienheim in Lustenau die Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare statt. Zehn bis 30 Jahre sind die geehrten MitarbeiterInnen bei der Lebenshilfe tätig. „Es erfüllt mich jedes Jahr mit großem Stolz, in einer so großen Schar an ‚Jubilierenden‘ zu stehen. Es ist ein positives Zeichen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem Unternehmen so lange die Treue halten. Gerade in einer Zeit, in der alle von Fachkräftemangel sprechen freut es mich umso mehr “, bedankte sich Geschäftsführerin Michaela Wagner-Braito für den langjährigen Einsatz für Menschen mit Behinderungen.