76 Jahre Blau-Weiß wird ausgiebig gefeiert

Der SC Admira Dornbirn lädt zum Jubiläums-Marathon-Wochenende.

Am kommenden Wochenende (23./24./25. September) spielen alle Admira-Mannschaften ein Heimspiel auf der Sportanlage Rohrbach. Somit ist einiges los im Forach. Neben Fußball-Non-Stop von Freitag- bis Sonntagabend, erwartet die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher einige zusätzliche Attraktionen. Am Samstagabend (nach dem Elite-Liga-Match der ersten Kampfmannschaft gegen RW Rankweil) wird außerdem im berühmt-berüchtigten Mohrenpilz „76 Jahre Blau-Weiß“ gefeiert.

1946 wurde der SC Admira hauptsächlich von Spielern der früheren Vereine des Sportclub Bündtlitten und dem Sportverein gegründet. Die Erfolgsgeschichte des Vereines, der dafür bekannt ist auf Eigenbauspieler und Talente aus Dornbirn zu setzen und für seinen familiären Zusammenhalt von vielen geschätzt wird, ist lang. So durfte man bereits 1948 gleich über den ersten Titel – Vorarlberger Cupsieger – jubeln. Es folgten zahlreiche weitere Titel, Erfolge und legendäre Aufstiege. Als absoluter Höhepunkt in der Vereinsgeschichte darf man wohl auch die letztjährige Saison bezeichnen, als es dem Team von Langzeit-Coach Herwig Klocker gelang, den Aufstieg in die Regionalliga West zu sichern.