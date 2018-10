76-jährige Vorarlbergerin mit Elektrofahrrad schwer gestürzt

Lustenau - Eine 76-Jährige ist am Sonntag Nachmittag bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad schwer verletzt worden.

Am Sonntag, den 14.10.2018, gegen 14.30 Uhr fährt eine 76-jährige Frau mit ihrem Elektrofahrrad in Lustenau auf dem Fahrradweg in Richtung Hohenems. Im Bereich Koblacher-Kanal-Brücke touchiert die Frau aus unbekannter Ursache mit der rechten Lenkstangenseite eine dort befindliche Schranke.