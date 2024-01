75-Jährigen will Chips öffnen und zündet sich selbst an

In einem ungewöhnlichen Unfall in Dalton, USA, erlitt ein 75-jähriger Mann schwere Verbrennungen, als er versuchte, eine Chips-Tüte mit einem Feuerzeug zu öffnen.

Ein 75-jähriger Mann in der Stadt Dalton, Georgia, erlitt schwerste Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers in einem bizarren Haushaltsunfall. Er versuchte, eine Tüte Chips mit einem Feuerzeug zu öffnen, was zu einem unkontrollierten Feuer führte.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Nachdem sich das Feuer entfacht hatte, während der Mann in einem Lehnstuhl saß, rückte die örtliche Feuerwehr schnell an. Sie löschten das Feuer, das sowohl den Mann als auch den Stuhl erfasst hatte, und verhinderten so eine weitere Ausbreitung.

Brand in Delton, Georgia ©Canva

Notfallbehandlung und Krankenhausaufenthalt

Der Verletzte wurde umgehend in das Erlanger Baroness Hospital in Chattanooga, Tennessee, gebracht, wo Ärzte schwere Verbrennungen dritten Grades diagnostizierten. Später wurde er in ein spezialisiertes Krankenhaus für Brandverletzungen verlegt, sein aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.