75 Jahre Festspiele: Proben gehen in die finale Phase

Die Proben für die Festspiele gehen in die finale Phase. Michael Csar über Proben mit Maske und Herausforderungen in Coronazeiten.

"Wir freuen uns erstmal wahnsinnig, dass wir jetzt diesen Sommer wieder spielen dürfen", erklärt Michael Csar, künstlerischer Betriebsdirektor der Bregenzer Festspiele. Ihn freue auch, dass die Proben die letzten sechs Wochen so gut gelaufen seien. Die Herausforderung sei erstmal gewesen, die Künstler aus aller Welt her und in die Proben zu bekommen. 15 Monate lang herrschte Stilstand bei den Produktionen - von Technik über Bühnenbild bis Darsteller. Auch Clown Rigoletto erwachte erst kürzlich aus einem langen Schlaf. "Das hat in den ersten ein zwei Wochen natürlich zu einer großen Anspannung geführt und auch Nervosität", gibt Csar zu verstehen. Es sei aber wie beim Fahrrad fahren: "Dass man merkt, man kann's noch", meint er.