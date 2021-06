75 Hörfiguren zum 75. Geburtstag

Bibliothek Frastanz feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum – E-Werke Frastanz gratulieren mit 75 Hörfiguren

Die Bibliothek Frastanz wurde 1946 gegründet und hat sich längst zu einem beliebten kulturellen Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Mit rund 7.000 Besuchern und 25.000 Leihvorgängen im Jahr leistet die Bibliothek Frastanz einen äußerst wichtigen Beitrag zur Lesekultur und Sprachförderung in der Marktgemeinde. Durch sieben engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützt, wird sie derzeit von Sybille Scherer und Barbara Frick geleitet. Die Räumlichkeiten der Bibliothek umfassen rund 90 Quadratmeter und befinden sich im pfarreigenen Haus „Domino“ am Kirchplatz. In Kürze steht ein Umbau und die Erweiterung der Bibliothek um die Räume des umgezogenen Weltladens bevor, wodurch dann ein noch attraktiverer Lesetreffpunkt für Jung und Alt entstehen soll. Damit der Bibliotheksbetrieb aufrecht erhalten bleibt, zieht die Bibliothek während der Umbauarbeiten in das gegenüberliegende Haus der Begegnung der Pfarre um. HE