73 Morde 2018 in Österreich - 41 davon an Frauen

73 Menschen sind 2018 in Österreich ermordet worden, 41 Opfer waren dabei laut Statistik des Innenministeriums weiblich.

7.407 Betretungsverbote ausgerufen

7.407 Mal wurde in Österreich 2018 von der Polizei ein Betretungsverbot ausgesprochen. Laut NEOS entspricht dies einem Rückgang von 25 Prozent. “Dabei sind gerade Betretungsverbote enorm wichtig, denn sie sind der erste Schritt, damit sich Gewaltopfer wieder in den eigenen vier Wänden sicher fühlen können”, sagte NEOS-Sprecherin für Inneres Stephanie Krisper. Die Partei will nun in einer Folgeanfrage wissen, wie es zu diesem Rückgang kam.