7:2-Schützenfest bringt der VEU Feldkirch noch Platz 7

Zum Abschluss im Grunddurchgang feiert die Truppe von Michi Lampert gegen Ritten einen klaren Heimerfolg

AHL, letzte Runde im Grunddurchgang: VEU Feldkirch - Rittner Buam 7:2 (3:1, 2:0, 2:1); Torfolge: 00:42 1:0 Dylan Stanley, 10:32 1:1 J. Kostner, 11:34 2:1 Philipp Koczera, 13:31 3:1 Yannik Lebeda, 25:01 4:1 Yannik Lebeda, 27:29 5:1 Jordan Pfennich, 45:17 6:1 Dominik Unterweger, 47:56 6:2 R. Gabri, 57:27 7:2 (SH) Dylan Stanley; VEU Feldkirch wird nach dem Grunddurchgang Siebter und bestes Ländle-Team - am Samstag in der Pre Play-off Serie (best of three) hat Feldkirch Heimrecht und Gröden als Gegner