72-Jähriger stirbt bei Rettungsaktion im Bodensee

Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Bodensee bei Lindau ereignet.

Tödliche Rettungsaktion

Ein anderer 72-Jähriger sprang sofort in Wasser um den Ertrinkenden zu retten. Bei der Rettungsaktion geriet dieser jedoch in Not und ging ebenfalls unter.

Die restlichen Männer konnten den 72-Jährigen, der vom Boot sprang und den Ertrinkenden retten wollte, auf das Boot ziehen und fingen sofort mit der Reanimation an. Der eintreffende Rettungshubschrauber brachte den 72-Jährigen in eine Klinik in der er am Nachmittag verstarb.