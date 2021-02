7000 Euro für sieben Familien in Not

Kneipp-Aktiv-Club Frastanz und Weltladen sammelten Spenden für Benachteiligte

Obfrau Waltraud Hauser hatte zwar heuer auf Einnahmen aus dem abgesagten Herbstfest des Kneipp-Aktiv-Clubs verzichten müssen, dafür wurden umso mehr Spenden in einer Tombola-Aktion in der Adventszeit im Weltladen Frastanz generiert.

Eintausend Euro gehen an die Familie des tödlich verunglückten Freeriders Andreas Rohrmoser aus Nüziders, der die beiden Kinder Lena (7) und Hanna (2) hinterlässt, um die sich die Mutter Sandra nun allein kümmern muss. Die übrigen sechstausend Euro gehen an sechs weitere notleidenden Familien aus Vorarlberg, denen bei Spendenübergaben im Weltladen Frastanz die Spenden direkt übergeben wurden.

Mit großer Freude nahmen die Eltern von Magdalena (12) aus Lustenau, welche an einem Hirntumor erkrankt ist, den ersten Spendenumschlag entgegen. Noch am selben Tag wurden der Mutter des kleinen Robert (2) aus Hard, der an Leukämie leidet, eintausend Euro aus den gesammelten Spendengeldern überreicht. Ebenfalls mit den Spenden unterstützt wird die Familie der kleinen Jasmin (4), die das Down-Syndrom hat und mit ihren Eltern ebenso in Hard lebt. Bei den weiteren Übergaben wurden Spenden an die unter besonderer Not leidenden Familien von Wendelin (7) aus Dallas, Antonella (9) aus Schwarzach und Dominik (7) übergeben.