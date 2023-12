700 Millionen Dollar: Mega-Vertrag für Baseball-Superstar

"Baseball-Unicorn" unterzeichnet einen Mega-Vertrag bei den Los Angeles Dodgers im Wert von 700 Millionen US-Dollar.

Baseball-Superstar Shohei Ohtani wechselt für den größten Vertrag in der Geschichte des nordamerikanischen Sports zu MLB-Klub Los Angeles Dodgers. Das bestätigte der Japaner am Samstag in den Sozialen Medien, der Deal soll Medienberichten zufolge über zehn Jahre laufen und 700 Millionen US-Dollar wert sein.