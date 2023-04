Unfassbares Angebot für Lionel Messi

Der Transfer Poker um Lionel Messi spitzt sich zu. Nach Unstimmigkeiten um sein Gehalt bei Paris SG, kommt nun ein finanziell absurd hohes Angebot eines weiteren Interessenten.

Am Dienstag hatten französische Medien unter anderem berichtet, dass PSG das Gehalt bei einer Fortsetzung des Engagements von Messi kürzen wolle. Spekuliert wird nicht nur deswegen heftig über eine mögliche Rückkehr des Südamerikaners nach Barcelona. Kolportiert wieder aber auch ein absurd hohes Angebot aus Saudi-Arabien sowie massives Interesse aus der Major League Soccer in Nordamerika.

Saudis wollen den Geldtopf öffnen

Al Hilal, ein Klub aus Saudi-Arabien, soll Lionell Messi unfassbare 400 Millionen Euro pro Jahr (!) in Aussicht gestellt haben. Das berichtet zumindest Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Das 400-Millionen-Angebot würde den Argentinier Messi nicht nur doppelt so viel verdienen lassen, wie seinen ewigen Rivalen Ronaldo, Messi wäre damit auch der bestbezahlte Sportler aller Zeiten.

Noch soll Messi aber seine sportlichen Ziele, und damit einen Verbleib in Europa, über seine finanziellen stellen.

Messis Umfeld über PSG irritiert

Das Umfeld von Lionel Messi soll der Zeitung "Le Parisien" zufolge irritiert sein über Berichte unter anderem über eine angebliche Lohnkürzung bei einem neuen Vertrag für den argentinischen Fußball-Weltmeister bei Paris Saint-Germain. "Es ist sehr seltsam zu sehen, dass Nachrichten zirkulieren, dass der Club das Gehalt von Leo senken will oder dass er nicht verlängern will", zitierte das Hauptstadt-Blatt am Mittwoch eine nicht namentlich genannte Quelle. "Wir machen diese kleinen Spiele nicht mit. Diese Art falscher Nachrichten nützen Leo nicht und auch nicht seiner Beziehung zu dem Verein", sagte die Messi nahestehende Person.