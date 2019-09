700 Jahre Ruine Neu – Montfort gefeiert

Ein großes Jubiläum wurde am Sonntag, dem 1. September auf dem Burghof der Ruine Neu – Montfort in Götzis gefeiert. Der Verein „Ruine Neu – Montfort“ mit Obmann Christoph Längle an der Spitze und die Marktgemeinde Götzis luden zum 700 Jahr Jubiläum des Götzner Wahrzeichens.

Götzis Zahlreiche Götznerinnen und Götzner hatten sich am Sonntagmorgen aufgemacht, um bei herrlichem Festwetter die Feldmesse mit Pfarrer Rainer Büchel zu feiern. Diese wurde musikalisch perfekt von der Bregenzerwälder Gruppe „BradlBerg“ untermalt. Mitglieder des Schützenvereines Götzis feuerten Salutschüsse zu Ehren des 700 jährigen Jubiläums der Götzner Burgruine. Beim anschließenden Frühschoppen unterhielten sich neben dem Götzner Bürgermeister Christian Loacker, Vizebürgermeister Clemens Ender auch Landtagspräsident Harald Sonderegger, Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, Hermann Metzler, Christoph Längle, Wolfgang Oberhauser und Kabarettistin Gabi Fleisch über die Geschichte des Götzner Wahrzeichens auf dem nordöstlichen Ausläufer des Therenberges, das zwischen 1311 und 1319 durch die Grafen von Montfort erbaut wurde.