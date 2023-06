700 Euro spendet die U-8-Elf von FC Dornbirn

Die jungen Kicker spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Der FC Dornbirn hat im Zuge des Erdbebens in der Türkei/Syrien eine große Spende von 1913 Euro an die Betroffenen geleistet. Neben der finanziellen Hilfe haben die Vereinsverantwortlichen zudem viele sonstige Produkte wie Hygieneartikel und Bekleidung organisiert, die an Bedürftige vor Ort verteilt wurden.