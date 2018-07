70. Österreich Radrundfahrt startet in Feldkirch

Zum 70. Mal rollt die Österreich Rundfahrt quer durch Österreich. Die Auftaktetappe beginnt am Samstag, 7. Juli, ab 11 Uhr mit Start und Ziel beim Leonhardsplatz in Feldkirch.

Generell kommt es entlang der Strecke für Autofahrer zu rund 15minütigen Anhaltungen. In den Etappenzielen ist rund 1,5 Stunden vor dem Zieleinlauf oder der ersten Zieldurchfahrt mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen. Wir präsentieren alle Verkehrsinformationen sowie die Hotspots für die Besucher:

1. Etappe, 7. Juli: Feldkirch – Feldkirch: Start 11:00 Uhr, Montforthaus 1. Zieldurchfahrt Leonhardsplatz ab 12:10 Uhr, Ziel ab 14:30 Uhr Neben dem Start der ersten zwei Etappen der 70. Österreich Rundfahrt beim Montforthaus finden in Feldkirch anlässlich der 800 Jahresfeier auch das Weinfest, das Gassenfest, der Fesch’markt und das poolbar Festival statt. Bis 9:30 Uhr kann Feldkirch ungehindert erreicht werden. Danach kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: http://www.mr-pr.at/new/images/Presse/Bilder/oesterreich_rundfahrt_feldkirch_verkehr.pdf Parken in und um Feldkirch: http://www.mr-pr.at/new/images/Presse/Bilder/Parken_Radrundfahrt_Feldkirch_macht_Wochenende.pdf

2. Etappe, 8. Juli: Feldkirch – Fulpmes/Telfes:

Start 11:00 Uhr, Montforthaus

Ziel Stubay Freizeitzentrum ab 15:15 Uhr

In Fulpmes/Telfes haben die Organisatoren ein Shuttle-Service eingerichtet: Der Bus fährt von 09:45 bis 22:15 Uhr für die Gäste in Stubay sowie für die Besucher der Rundfahrt. Der Bus absolviert die Schleife rund um Stubay, den Recyclinghof in Fulpmes (neuer und alter Recycling Hof, wo es rund 100 Parkplätze gibt) sowie entlang der Medrazer Strasse – hier wird eine Straßenhälfte auf einer Länge von zwei Kilometern gesperrt. Durch die Einbahnführung entstehen hier rund 400 Parkplätze. Der Shuttle-Bus wird pro Schleife rund zehn Minuten benötigen. Nur im zeitlichen Bereich des Zieleinlaufes zwischen 14:30 und 16:00 Uhr wird der Bus bei der Haltestelle der Stubaital-Bahn stehen bleiben.

Mehr Informationen: https://stubay.at/70.-OeSTERREICH-RUNDFAHRT_pid,43946,nid,99096,type,newsdetail.html