70 Jahre Ski Club Mühlebach und viele sportliche Highlights

Vereine im Fokus: Ski Club Der Dornbirner Traditionsverein lädt zur großen Geburtstagsfeier.

Dornbirn. 750 ÖSV-Mitglieder, davon knapp 300 Kinder, über 2000 Kinder in den Skikursen der letzten zehn Jahre, der zweitgrößte Skiclub in Vorarlberg nach dem SC Arlberg und 70 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte – dies sind nur ein paar Zahlen der Superlative, die der Ski Club Mühlebach zum 70-jährigen Bestehen und der anstehenden Feier am kommenden Samstag im Pfarrheim im Hatlerdorf präsentieren kann. Gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern begibt sich der Vorstand rund um Obmann Andreas Hammerer auf eine sportlich-lebendige Reise zurück in die Vergangenheit.

Legendäre Geschichten

Erfolgsgeschichten und Anekdoten gibt es beim Traditionsverein zu genüge. So gehört Gründungsmitglied Josef Canal, der bis ins hohe Alter bei vielen Volkslangläufen teilnahm zu den ganz Großen im Verein. Der damalige Schiffle-Wirt darf als Hauptinitiator des Vereines bezeichnet werden, er veranstaltete schon 1947 alpine Rennen mit dem Ziel beim Mühlebacher Brunnen.

Unvergessen dann auch die berühmten Bürgle Nachttorläufe, der erste fand am 12.1.1957, der letzte am 26.12.1971 statt. Dabei gaben sich die damals weltbesten Skifahrer die Ehre. So holte ÖSV-Sportwart und Ehrenringträger Oskar Brändle u.a. Erika Schinegger, Karl Schranz oder Bernhard Russi nach Mühlebach. Zu weiteren sportlichen Höhepunkten für den Verein zählten auch die Figl WM 1989 in Stuben, die FIS Snowboardcup-Rennen 1998 am Bödele und 2003 am Diedamskopf sowie 2018 der FIS Freestyle-Europacup-Bewerb am Bödele. Zudem jubelte der SC Mühlebach meistens über den Sieg bei den Stadtskimeisterschaften.

„In den ersten Vereinsjahren wurde oft auf der Staufenalpe noch Ski gefahren, ehe dann am Bödele der Liftbetrieb möglich war, aber auch Rodelrennen und Skispringen am Kühberg und sogar im Sommer die ersten Staufenläufe waren Aktivitäten unseres Vereines“, erklärt Andreas Hammerer, der selbst als Kind bereits zum Skiclub kam und als Nachfolger seines Vaters und langjährigen Obmannes Günther Hammerer (20 Jahre), dessen Funktion 2017 mit Freude übernahm. Seit 2020 hat der Verein auch eine selbst errichtete Wasserschanzenanlage in den Hohenemser Rheinauen als ideale Trainingsstätte für die Freestylegruppe, die ebenfalls gerade durchstartet.

Weltmeister der Treue

Und ein Mitglied lässt mit einem besonderen Rekord auch noch aufhorchen – Kassier Erich Fußenegger ist seit 42 Jahren eine Konstante im Verein. „Er lebt genau das vor, wofür unser Club steht. Was gibt es Schöneres als mit Gleichgesinnten an einem kalten Wintertag, vielleicht mit schlechtem Wetter, ein Skirennen durchzuführen und zu meistern und danach noch gemütlich zusammensitzen – kurz, ´Clubleben nach Mühlebacher Art´!“ (cth)

Daten und Fakten Skiclub Mühlebach:

· Gründung am 18.09.1952 im Gasthaus Schiffle mit 30 Vollmitgliedern

· 1957 Eröffnung der Kühbergsprungschanze und der 1. Bürgler Nachttorlauf

· 1982 war der SCM der zweitgrößte Verein in Vorarlberg mit 650 Mitgliedern, derzeit 750

· In den Schikursen lernen über Weihnachten ca. 120 Kinder und im Semesterschikurs ca. 60 Kinder Schifahren

· Fünf Obmänner in 70 Jahren (Ambros Nesensohn, Theo Karlinger, Helmut Lintner, Günther Hammerer, Andreas Hammerer)

· seit 42 Jahren aktiv im Verein Kassier Erich Fussenegger

· aktuell 13 Ski Instruktoren sowie knapp 30 Übungsleiter im Ski alpin

· Sparten: Alpin, Figl, Shortcarving, Freestyle (Nordisch und Snowboard nicht mehr)

VN-Heimat Umfrage: Wieso engagieren Sie sich beim Skiclub Mühlebach?

Andreas Hammerer, Obmann, Dornbirn:

Für mich ist Skifahren eine Tradition, welche in Österreich verankert bzw. gefestigt werden muss, um diese Tradition nicht zu verlieren. Unsere Jugend wird uns wieder dankbar sein, wie wir es sind, die durch das Vorleben von Clubleben und der Begeisterung für diesen Sport und die Gemeinschaft geprägt wurde.

Erich Fußenegger, Kassier, Dornbirn:

Ich bin gerne beim Verein, weil es Spaß macht den Kindern das Skifahren zu lernen und in einer sozialen Vereinsstruktur eingebunden zu sein. Wir haben eine so schöne Gemeinschaft im Verein und alle sind hoch motiviert, da engagiert man sich gerne.

Marlies Feurstein, Stv. Schriftführerin, Dornbirn: