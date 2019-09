70 Jahre begeisterte Fußballer

Vergangenes Wochenende feierte der FC Nenzing das 70-jährige Vereinsbestehen.

Beim offiziellen Festabend am Freitag fanden sich viele aktuelle und ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre, Gönner, Sponsoren und Freunde des FC Nenzing auf dem Sportplatz ein, um das Jubiläumsfest gemeinsam zu feiern. Unter den Gratulanten befanden sich auch Landesrat Christian Ganter, Bürgermeister Florian Kasseroler, Thüringens Bürgermeister Harald Wittwer und VFV-Präsident Dr. Horst Lumper. Gekonnt führte Benedikt Drexel durch das Programm, das einige Rückblicke in die bewegte Vergangenheit des Nenzinger Traditionsvereins zuließ. Umrahmt von Live-Musik und Kabarett genossen die Gäste einen gemütlichen Abend im Festzelt.

Viele treue „FC-ler“ ließen es sich nicht nehmen, auch am Samstag mit dem Verein zu feiern. Im Anschluss an die Heimspiele des 1b-Teams und der ersten Kampfmannschaft und das Gastspiel der Badaila-Kickers bot der FC Nenzing den Gästen ein weiteres musikalisches Live-Musik-Highlight am Sportplatz.