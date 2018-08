70. Herbstmesse in Dornbirn: Imposante Roboter-Sonderschau

Am Mittwoch, 29. August 2018 ab 10 Uhr, öffnet die Herbstmesse in Dornbirn wieder ihre Tore und wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Foto: Philipp Steurer

Roboter-Konzert und coole Drinks

Einen Blick in die Roboterzukunft gibt es am Mittwoch, 29. August 2018, um 10.30 Uhr im Mohren-Wirtschaftszelt. In Halle 9 können Neuheiten wie Telepräsenzroboter, der Einschlafroboter „Somnox“, der smarte Lauftrainer RUFUS sowie Unkrautroboter u.v.m. getestet werden. Bei Eberle Automatische Systeme dürfen Besucher sogar einen Industrieroboter mit dem eigenen Smartphone steuern. Das Bar-System „MakrShakr“ serviert vollautomatisch zubereitete Cocktails, während die Roboter-Band Compressorhead mit einzelnen Sessions unterhält. Live-Auftritte: Täglich um 12, 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr.