7 Orte – 7 Stationen – 7 Buchstaben

Im Zuge der Feierlichkeiten rund um das 100-jährige Jubiläum des Rheindurchstichs findet noch bis Ende Oktober eine Rätselrallye statt.

Die Rätselrallye führt dabei durch sieben Stationen in den sieben Gemeinden des Diepoldsauer Rheindurchstichs und an ausgesuchten Plätzen entlang des Alten und Neuen Rheins befinden sich Tafeln mit jeweils einem Lösungsbuchstaben. Alle Plätze sind nette Ausflugsziele für Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Volksschulalter entlang des Alten und des Neuen Rheins und können gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Die sieben Buchstaben auf den Tafeln in den einzelnen Gemeinden in der richtigen Reihenfolge ergeben am Ende das gesuchte Lösungswort.