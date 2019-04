68 Sekunden lang war ManCity im CL-Halbfinale

Klassischer Fall von "zu-früh-gefreut" bei Pep Guardiola und Co.

Es war aus mehreren Gründen ein äußerst denkwürdiges Spiel zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur im Viertelfinale der UEFA Champions League. 7 Tore in 90 Minuten, das erneute vorzeitige Aus des großen Pep Guardiola in der Königsklasse, der erstmalige Einzug von Tottenham ins CL-Halbfinale – aber auch wegen der ominösen 93. Minute….

Die Tottenham-Spieler verharrren gerade in akuter Schockstarre, während City-Trainer Pep Guardiola vor unbändiger Freude wie wild durch die Luft hüpft. Seine Spieler liegen sich gleichzeitig überschwänglich jubelnd in den Armen. Und das ganze Stadion steht Kopf. Manchester City ist weiter, dank eines Treffers von England-Star Raheem Sterling in der Nachspielzeit.

Die Szenen zu Manchester erinnerten frappant an das blaue Wunder, das Schalke einst erlebte. Wir schreiben den 19. Mai 2001. Schalke glaubt nach dem 5:3 gegen Unterhaching am letzten Spieltag Meister zu sein. Königsblau ließ dementsprechend alle Dämme brechen, feierte im Gelsenkirchener Park Stadion mit den Fans eine ausgelassene Meisterparty. Eine vermeintliche Meisterparty. Denn beim Titelkonkurrenten München war das Spiel, anders als seitens Schalke fälschlicherweise gedacht, noch gar nicht zu Ende.

Ein Last Minute Tor für die Bayern und die Münchner hätten den Bundesliga-Titel geholt. Der Rest ist unvergessene Geschichte. Das Unfassbare passierte tatsächlich. Bayerns Abwehrchef Patrik Anderson tritt in der 94. Minute zum Freistoß an und versenkt ihn im Netz. Die Bayern sind Meister. Schalke ist auch Meister, aber eben nur Vize-Meister. Ganz Schalke bricht live im Stadion in Tränen aus…