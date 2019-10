6700 klimafreundliche Meilen

Mobilitätsfest im Feuerwehrhaus – Frastanz nachhaltig und klimaneutral unterwegs

Durch klimafreundliche Mobilität setzten auch heuer in Frastanz viele ein Zeichen. Zunächst wurden die Schüler der Volksschule geehrt, die stolz ihre 2417 Kindermeilen präsentierten. Anschließend wurden die Schüler der Vorarlberger Mittelschule Frastanz für ihre 3224 nachhaltig zurückgelegten Klimameilen geehrt. Insgesamt wurden an den Frastanzer Schulen etwa 6.700 nachhaltige Klimameilen ohne Auto zurückgelegt.

Gespannt wurden auch die Resultate im Fahrradwettbewerb „Vorarlberg radelt“ verfolgt. Sportlichster Radler war heuer mit 4601 Kilometern Johann Stieglmeier , der gemeinsam mit seiner Frau auch eine klimafreundliche Radreise nach Rom unternommen hatte. Die ältesten Teilnehmer am Fahrradwettbewerb waren Roswitha und Konrad Payer .

In der anschließenden Tombola wurden unter den Teilnehmern am Fahrradwettbewerb wieder attraktive Preise verlost. Eine Jahreskarte des Vorarlberger Verkehrsverbunds sicherte sich Joachim Hehle. Eine Familiensaisonkarte für das Naturbad Untere Au sahnte Armella Martin ab. Auch ein Gutschein der E-Werke Frastanz wurde verlost, den Paul Wiederin gewann. Zudem konnten alle am Quiz der Vorarlberger Mittelschule Frastanz zum Thema „Plastik vermeiden“ teilnehmen.