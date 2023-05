67. Song Contest: Österreich auf Kurs in die Top Ten

Schwedens ESC-Rückkehrerin Loreen gewinnt am Samstag den 67. Eurovision Song Contest. Darüber sind sich die Wettbüros seit langem einig.

Vorjahressieger Ukraine komplettiert dieses Führungstrio, wird dem Duo Tvorchi mit seinem Elektropop "Heart Of Steel" doch ein Platz am Stockerl zugetraut, allerdings liegt die Probabilität eines Sieges statistisch gesehen mit 6 Prozent bereits im einstelligen Bereich. In den Top Ten folgen momentan Frankreich, Israel, Spanien, Norwegen, Italien und Großbritannien - und auf Platz 10 die beiden österreichischen Teilnehmerinnen Teya & Salena.

Der Platz im Reigen der Top Ten ist hier seit längerem unverändert, auch wenn die Siegeswahrscheinlichkeit hier nur bei 1 Prozent gesehen wird. Bei all dem muss man allerdings mitbedenken, dass nun im Finale - anders als in den Semifinals - die Hälfte der Stimmen von den jeweiligen Länderjurys kommt, die teils von der Vox populi abweichen. Die Conclusio: Im Endeffekt weißt man Sicheres erst am späten Samstagabend, wenn in der M&S Arena von Liverpool der offizielle Siegersong verkündet wird.