66 Sekunden vor Schluss ließ Madlen Todorova Feldkirch jubeln

Feldkirchs Handballdamen siegen zum Auftakt gegen Graz mit 23:22.

Nach etlichen Abgängen, unter anderem hatten Kapitänin Elisabeth Vidal und Topscorerin Laura Seipelt-Fasching die Handballschuhe an den Nagel gehängt, war die Aufregung doch groß, wie sich das mit zahlreichen Spielerinnen neuformierte Team in der ersten Standortbestimmung der Saison bewähren würde.Gleich mit den ersten beiden Würfen stellte sich Beate Scheffknecht dem zahlreich erschienen Feldkircher Publikum und den Gegnerinnen als der erwartet starke Neuzugänge vor. Doch auch Graz hatte sich in der Sommerpause verstärkt und erwies sich von Beginn an als ebenbürtiger Gegner.