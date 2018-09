650 (!) Starter beim Skinfit Junior Tri-Cup

Die Erfolgsgeschichte des Sknifit Junior TriCups geht weiter.

Die Erfolgsgeschichte des Sknifit Junior TriCups geht weiter. Auch heuer konnten wieder 7 Veranstalter gefunden werden die sich bei diesem Nachwuchscup, für Schüler von 6 – 15 Jahren, beteiligt haben. Über 630 Athletinnen nahmen an diesen Wettkämpfen teil. Am Vergangenen Samstag gab es dann die, von der Koordinatorin Anita Giesinger mit ihrem Team top organisierte, Abschlussveranstaltung im und um das Olympiazentrum Dornbirn. Zuerst gab es eine „coole“ Schnitzeljagd an der Dornbirner Ach und anschließend wurden alle für ihre starken Leistungen geehrt.