65-Jähriger beim "Highlander" tödlich verunglückt

Beim Highlander-Radmarathon ist ein 65-jähriger Rennradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und abgestürzt. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Ein 65-jähriger Rennradfahrer aus Deutschland nahm am Sonntag als Mitglied einer fünfköpfigen Amateur-Radsportgruppe am Vorarlberger „Highlander-Radmarathon“ teil.

Nicht im Ziel angekommen

Als die eigenen Nachforschungen erfolglos blieben, wurde eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei erstattet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der abgängige Radfahrer um 11.41 Uhr den Checkpoint in Bludesch passierte, jedoch keine Durchfahrt beim nächsten Checkpoint in Laterns registriert wurde.

Abgestürzt

In weiterer Folge wurde eine Suchaktion im betreffenden Streckenabschnitt organisiert. Im Zuge dieser Suchaktion fanden Mitgliedern der Bergrettung Rankweil bei der L 51 in Laterns in einer Spitzkehre rund acht Meter unterhalb der Fahrbahn ein Rennrad. Im steil abfallenden Gelände fanden sie dann den Leichnam des 65-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen dürfte dieser in der Spitzkehre auf der nassen Fahrbahn von der Fahrbahn gerutscht und abgestürzt sein. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.