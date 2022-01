61 Vorarlberger Klassen im Distance Learning

Die Abwicklung der Schul-PCR-Tests durch den neuen Testanbieter hat beim am Dienstag in Vorarlberg durchgeführten Durchgang erstmals durchgehend funktioniert.

Laut Bildungsministerium habe die ARGE für molekulare Diagnostik mitgeteilt, dass alle Ergebnisse zeitgerecht übermittelt worden seien. Insgesamt fielen in Vorarlberg 95 der 38.000 Tests positiv aus. 85 positive Tests waren es bei den Schülern, 10 bei den Lehrern.

Das entspricht einer Positivitätsrate von ca. 0,25 Prozent und damit in etwa jener der Schultests in den Bundesländern (außer Wien) von Ende November.

61 Klassen im Distance Learning

Am Mittwoch waren in Vorarlberg 61 Klassen im Distance Learning, weil mindestens zwei bestätigte Fälle vorliegen. Insgesamt gibt es in Vorarlberg rund 2.800 Schulklassen mit rund 50.000 Schülern.