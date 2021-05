600 Personen an Pipeline: Polizei musste eingreifen

Am Freitagabend kam es zwischen zwei alkoholisierten Personen im Bereich des alten Militärbades in Bregenz zu einer Körperverletzung.

Aufgrund weiterer fortlaufender Beschwerden wegen übermäßigem Lärm wurden in den Abendstunden Kontrollen in Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Stadtpolizei Bregenz an der Pipeline durchgeführt. Dabei konnten zwischen 500 - 600 Personen festgestellt werden, welche sich weder an Abstandregeln noch an die städtischen Verordnungen betreffend Lärm, Verunreinigung, Glasflaschenverbot und offenem Feuer hielten.