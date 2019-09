600 Jahre alter Olivenbaum ziert neuen Schaugarten

In der Dornbirner Straße 2, gleich hinter der Agip-Tankstelle entsteht ein ganz besonderer Garten.

Lustenau. Oliven- und Zitrusbäume sowie Palmen und Gartenmessen, sind das Steckenpferd von Walter Patschg. Seit er in Rente ist, gibt sich der Baumliebhaber ganz seinem Hobby hin. Das neueste Projekt entsteht gerade in der Dornbirner Straße, wo neben Palmen und liebevoll angelegten Gartenwegen auch ein Olivenbaum steht, der aus seinem über 600jährigen Leben wohl viele Geschichten erzählen könnte. Der Baum wurde vor ca. 10 Jahren von Walter Patschg nach Lustenau transportiert.

Als wegen Bauarbeiten auf dem Patschgen Grundstück der Olivenbaum den Baggern hätte weichen müssen, war Dieter Fetz zur Stelle, um das außergewöhnliche Exemplar zu retten. „Der Olivenbaum wurde ausgegraben und mit dem Mobilkran in den Schaugarten gebracht!“ Dort steht er nun, der schon in drei Wintern erfroren ist und deshalb keine Oliven mehr trägt, und ist somit für interessierte Bürger zu betrachten. Über 3 Tonnen schwer ist der alte Bursche und sein Rindenkleid lässt die Jahrhunderte ahnen, die er in Andalusien und nun in Vorarlberg gelebt hat.