600 Füße liefen für den guten Zweck

Beim Sommerfest des BGD fand die Scheckübergabe des Charitylaufs statt.

Dornbirn. „Run Forrest, Run“ lautete Mitte Mai das Motto beim Stundenlauf des BG Dornbirn. Rund 300 Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen erliefen dabei 2246 Runden. Dank im Vorfeld gesuchter privater Sponsoren wurde jede Runde zu Geld und so kamen insgesamt 26.700 Euro für den guten Zweck zusammen. Dem Wunsch der Schüler entsprechend wurde die Spendensumme zu gleichen Teilen auf drei Organisationen aufgeteilt. Je 8900 Euro gab es demnach für Fridays for Future Vorarlberg, Nachbar in Not und die Caritas Vorarlberg.

Im Rahmen des Sommerfestes fand nun die offizielle Scheckübergabe statt. Für Fridays for Future nahmen Sophia Hagleitner und Sophia Simon die Spende entgegen. „Wir freuen uns, dass die Schüler des BG Dornbirn unser Engagement für Klimagerechtigkeit so großzügig unterstützen. Da das nicht überall so ist, möchten wir einen Teil der Spende den MAPA (Most Affected People and Areas)-Gruppen zukommen lassen“, bedankte sich Sophia Simon im Namen der Klimabewegung. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Gymnasiasten nach wie vor und so beschlossen sie, einen Drittel des Erlöses an Nachbar in Not zu spenden. „Das Geld kommt sogenannten Child Friendly Spaces in der Ukraine zugute“, informierte Angelika Simma-Wallinger vom ORF Vorarlberg.