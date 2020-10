60 wunderbare Jahre

Am 22. Oktober 1960 gaben sich Elfriede und Michael Pacaric in der Wallfahrtskirche Maria Bildstein das Jawort und starteten voller Freude und mit großen Plänen in die gemeinsame Zukunft.

Nach 60 erfüllten Ehejahren feiern sie heute ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum im Kreis ihrer Töchter, Schwiegersöhne, vier Enkelkinder und drei Urenkelkinder – das vierte ist unterwegs – und werden die vielen Jahre Revue passieren lassen.

Elfriede, geb. Zuber, erblickte in Bregenz das Licht der Welt und arbeitete nach dem Besuch der Handelsschule Marienberg in der Passstelle der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Dort lernte sie auch Michael Pacaric kennen, und Amor schoss seine Pfeile mitten in ihre Herzen. Michael, der aus dem ehemaligen Jugoslawien, heute Bosnien Herzegowina, stammt, kam 1957 nach Bregenz und fand gleich Arbeit und eine Unterkunft. Er war begeisterter Fußballspieler und aktives Mitglied bei Schwarz-Weiß Bregenz und ESV Bregenz.

Familiengründung

Nach einem unvergesslichen Hochzeitsfest wohnte das frisch vermählte Paar die erste Zeit bei Elfriedes Eltern, bis es eine kleine Wohnung fand, die es sich gemütlich einrichtete. Voller Freude schlossen Elfriede und Michael bald ihre Töchter Andrea, Petra und Claudia in die Arme, und mit dem Dreimäderlhaus war die Familienplanung auch abgeschlossen. Um aus den beengten Wohnverhältnissen herauszukommen, damit sich alle wohlfühlen konnten, suchten Elfriede und Michael eine größere Wohnung, die sie in der Hofriedenstraße fanden.

Den Lebensunterhalt für die Familie verdiente Michael in Deutschland und zuletzt, bis zur Pensionierung, in der Schweiz als Textiltechniker und Schichtmeister bei Hasler Textil in Berneck. Elfriede kümmerte sich um den Haushalt und die Erziehung der Mädchen, die ihnen viel Freude bereiteten und denen das Paar eine gute Ausbildung ermöglichte. Inzwischen haben die Kinder eigene Familien, Andrea wohnt in Hörbranz, Petra unterrichtet in Portsmouth/USA an einer internationalen Akademie Gesang und Klavier, und Claudia ist in Lauterach zu Haus.

Ruhige Jahre

Bei guter Gesundheit genießen die Jubilare bei Wanderungen, langen Spaziergängen und einem gemütlichen Jass ihre Zeit. Viel Freude bereitet ihnen das gute Verhältnis zu den Kindern und ihren Familien, und mit Interesse verfolgen sie die Entwicklung der Enkel- und Urenkelkinder. Eine besondere Überraschung sind immer die Besuche von Petra und ihrer Familie.