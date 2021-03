60 Minuten Aufpassen auf die HC Gröden Angriffsreihe

VEU Feldkirch kämpft im Pre Play-off gegen die Italiener um den Einzug ins Viertelfinale

Das erste Match zur Qualifikation für das Play Off geht in der Heimstätte der VEU Feldkirch über die Bühne. Gegner ist der HC Gröden. Gegen die Furies hat man den höchsten Heimsieg der Saison eingefahren, musste aber gleichzeitig in Wolkenstein mit einer 0:5 Packung das Eis verlassen. Ein richtiger Favorit ist also in dieser Paarung nicht auszumachen, obwohl im Liga Head to Head die Feldkircher mit 9:3 vorne liegen. Die Südtiroler hatten am Ende fünf Punkte weniger am Konto als die VEU.