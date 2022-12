60 Kündigungen bei der Bundespolizei - Was ist da los?

Mit Stand Oktober dieses Jahres gab es bei der Vorarlberger Bundespolizei 60 Kündigungen und 30 Pensionsabgänge.

Mehrere Faktoren

Takàcs nennt er verschiedene Faktoren, die zu diesem Phänomen führen: „Zum einen gibt es guteingesessene Mitarbeiter im Verwaltungsdienst, die in die Privatwirtschaft wechseln." Dem gegenüber stünden auch viele Pensionsabgänge in Vorarlberg, bedingt durch starke Jahrgänge. "Andererseits haben wir viele junge Menschen in den Sicherheitsakademien, die sich den Polizeialltag anders vorstellen. Etwa weil sie geblendet sind von Filmen und Serien über diesen Beruf. Die knallharte Realität sieht dann allerdings anders aus. Auch wenn ein Polizeischüler nicht den nötigen Lernerfolg bringt, weicht er mit einem freiwilligen Austritt einem Kündigungsverfahren aus und geht etwa in die Privatwirschaft.“