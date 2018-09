Im Zauber des Jahrmarkts: Altenstadt mit Rummelplatzatmosphäre.

Nach dem Auftakt am Freitag gab es samstags ein eigenes Kinderprogramm, bevor am Abend die Musiker von Volxrock einheizten. Gestartet hat das 60. Kirchweihfest in Altenstadt mit einer Partynacht zur Musik von „Lesanka Deluxe“ und „Viera-Blech“. Am Samstagabend sorgten „Mir Drei“ und „Volxrock“ für Stimmung im Zelt. Am Nachmittag freuten sich die Kinder übers Kasperltheater, die Kinderdisco und den Vergnügungspark von Schausteller Ewald Böhler. Nach der Festmesse am Sonntag in der Pfarrkirche Altenstadt startete der Frühschoppen im Festzelt – für das leibliche Wohl sorgten die Musikanten des Musikvereins Altenstadt. ETU