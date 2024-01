Eine 60-Jährige wurde bei einem Skiunfall in Zürs verletzt.

Eine 60-Jährige wurde bei einem Skiunfall in Zürs verletzt. ©VOL.AT/Steurer

Eine 60-Jährige wurde bei einem Skiunfall in Zürs verletzt. ©VOL.AT/Steurer

60-Jährige bei Skiunfall in Zürs verletzt

Am Donnerstag ereignete sich gegen 12:50 Uhr ein Skiunfall in Zürs, in dessen Folge eine 60-jährige Skifahrerin verletzt wurde.

Die Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Warteschlange bei der Talstation der Seekopfbahn. Ein bislang unbekannter männlicher Skifahrer fuhr ihr dabei von hinten über die Skienden, was dazu führte, dass die 60-Jährige zu Fall kam und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der zweite Beteiligte unerkannt vom Unfallort.