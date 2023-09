60 Jahre Zusammenhalt

Vor 60 Jahren gaben sich Sieglinde Mäser und Paul Schwärzler in der Kirche Muntlix das Jawort.

Sieglinde wurde am 16. April 1941 als ältestes von vier Kindern in Dornbirn geboren. Ihre Eltern Hildegard und Franz Mäser bewohnten mit der Familie ein Haus am Klotzacker, wo Sieglinde eine unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit erlebte. Nach Absolvierung der Grundschule und der Haushaltungsschule fand sie eine Anstellung bei der Firma F. M. Hämmerle, wo sie als Fakturistin bis zu ihrer Pension gewissenhaft und mit Freude arbeitete.

Bereits mit 16 Jahren lernte sie auf einer Firmenfeier den um 14 Jahre älteren Paul kennen. Weder das Alter noch die drohende Erblindung ihres zukünftigen Gatten hielten sie Jahre später davon ab, ihre große Liebe zu heiraten. Am 9. September 1963 war es dann so weit, und es wurde im erweiterten Familienkreis Hochzeit gefeiert. Groß war die Freude, als dann ein Jahr später Tochter Karin geboren wurde. Mit viel Eigeninitiative bauten die Jubilare ein Eigenheim für ihre kleine Familie. 13 Jahre später kam Sohn Jürgen auf die Welt und bereicherte ihr Leben.

Paul wurde am 22. September 1927 als siebtes von zwölf Kindern der Eheleute Reinelde und Rudolf Schwärzler ebenfalls in Dornbirn geboren. Mit 14 Jahren machte er eine Lehre als Elektriker, mit 17 Jahren musste er bis Kriegsende zum Wehrdienst. Anschließend übte er seinen gelernten Beruf wieder aus, wo er dann in der Firma F. M. Hämmerle seine zukünftige Gattin Linde kennenlernte und sechs Jahre später heiratete. Schon einige Jahre nach der Hochzeit verschlechterte sich sein Augenlicht fatal, und er musste bereits 1969 wegen Erblindung in die Frühpension.