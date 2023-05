6. Vorarlberger Zeitgeschichtetag

Am Freitag, 5. Mai 2023 um 15 Uhr gibt es am Bundesgymnasium Bludenz interessante Vorträge, Buchpräsentationen und Zeitzeugenberichte.

So stellt der Historiker Werner Bundschuh das Buch „Menschenverächter“ vor, der Leiter der Montafoner Museen Dr. Michael Kaspar spricht über „Das Montafon unterm Hakenkreuz“ und Aspekte der regionalen NS-Herrschaft, Johannes Spiess zeigt Theodor Bildstein – Turner, Lehrer und Karrierist im Nationalsozialismus. Was regionale und überregionale Zeitzeug:innen in der Vermittlung von Zeitgeschichte bewirken, vermittelt Mag. Christof Thöny. Eine Ausstellung bringt biografische Aspekte der NS-Diktatur in Bludenz nahe.