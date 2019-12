6 Tests, 40 Trainings und ein Kurztrainingslager

Ab dem 7. Jänner 2020 startet der FC Mohren Dornbirn in die Vorbereitung

Mehr als dreißig Trainingseinheiten plus sechs interessante Testspiele stehen für Zweitligist FC Mohren Dornbirn ab dem Start am 7. Jänner 2020 (18.30 Uhr/Birkenwiese) in die Wintervorbereitung auf dem Programm. Dabei misst sich die Elf um Trainer Markus Mader gegen WSG Tirol mit den beiden Vorarlbergern Sebastian Santin (Hard) und Lukas Katnis (Koblach) und SCR Altach gleich gegen zwei österreichische Bundesligaklubs. Die Form von den Rothosen wird noch gegen Hohenems (Regionalliga West), Alberschwende (VL), den deutschen Underdog Berg und USV Eschen/Mauren mit Trainer Erik Regtop überprüft. Vor dem Frühjahrsauftakt bei Ländle-Konkurrent Austria Lustenau will FC Dornbirn ein drei bis viertägiges Kurztrainingslager im Ausland absolvieren. Ein Thema ist dabei in Alicante oder auch in Kroatien könnten Aaron Kircher und Co. für kurze Zeit Station machen. Der Grund für diesen Zeitpunkt erklärt Markus Mader: „Gegen Austria Lustenau werden wir sicher auf Naturrasen spielen. Wenn es irgendwie umsetzbar ist, machen wir ein Kurztrainingslager im Ausland wo gute Bedingungen auf Naturrasen herrschen.“ Als willkommene Abwechslung wird Dornbirn auch vom Vorarlbergs ersten Indoor Soccer Fußballplatz auf Naturrasen in Haselstauden Gebrauch machen, wo zwei Stunden pro Woche gratis zur Verfügung stehen. „Der Fokus liegt auf dem Fußballspielen. Stabilisitätsübungen können im Winter in der Halle auch besser umgesetzt werden als im Freien auf Schnee“, fügte Markus Mader abschließend hinzu.