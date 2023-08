6 Fragen zum Millionenbetrug bei Landeskrankenhäusern

Wer sind die Personen, die verhaftet wurden?

Fünf Personen wurden im Zuge der Ermittlungen bislang in Haft genommen. Darunter nach Auskunft von Landesrätin Martina Rüscher drei Mitarbeiter der KHBG, sowie ein ehemaliger pensionierter Mitarbeiter. Welchen Hintergrund der letzten Verdächtige hat, ist bislang unklar. Ebenso, ob es sich um eine Person rund um die Firma Siemens handelt, die im Zuge einer Compliance-Prüfung den Fall selbst ins Laufen gebracht hat. Einer der Verdächtigen betreibt seit 1999 neben seiner Tätigkeit für die KHBG, gemeinsam mit einer zweiten Person eine Projektmanagementfirma. Ob gegen diese ebenfalls ermittelt wird, ist noch unklar. Der mittlerweile pensionierte Mitarbeiter war ebenfalls jahrelang in der Bauabteilung der KHBG beschäftigt und hatte ebenfalls neben seiner Tätigkeit eine selbstständige Nebenbeschäftigung. Gegen drei der Beschuldigten wurde am Donnerstag Untersuchungshaft beantragt. Eine Entscheidung darüber, ob und gegen wie viele Beschuldigte am Ende die Untersuchungshaft verhängt wird, entscheidet sich am Freitag.