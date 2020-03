„5G“ sorgt in Bürserberg für schnelle Verbindung

Gleichzeitig mit dem Glasfaser-Ausbau wird heuer auch die Straßenbeleuchtung erneuert

Die Bürserberger Gemeindevertretung hat beschlossen, in Zusammenarbeit mit der „A1 Telekom“ die Glasfaserverbindung vom Gemeindeamt in Richtung „Matin Außerberg“ auf „5G – Mobilfunkstandard der fünften Generation“ umzustellen. Für all jene, die sich mit schneller Datenübertragung nicht laufend befassen, eine kurze Erklärung: „5G“ ist der Nachfolger von LTE (4G). Bis zu zehn Gigabit pro Sekunde kann der neue Mobilfunkstandard, der Österreich europaweit zu einem Vorreiter in Sachen Mobilfunktechnik machen soll, übertragen. „Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder österreichweite Bürgermeister-Tagungen besucht, da war der Ausbau des Glasfasernetzes immer ein Hauptthema.“ Laut Bürgermeister Fridolin Plaickner bestand in Bürserberg gleichzeitig Handlungsbedarf: „Speziell der Bereich Außerberg, Gemeindeamt, Kindergarten und Schule war diesbezüglich extrem schlecht versorgt.“