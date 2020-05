57 Einsätze für Ersthelfer-Gruppe

Die First-Responder-Gruppe Jagdberg wurde im vergangenen Jahr zu 57 Notfalleinsätzen gerufen.

Schnifis . Seit rund zwölf Jahren besteht die First-Responder-Gruppe Jagdberg und wurde in dieser Zeit über 550 mal zu Einsätzen in den Gemeinden Röns, Düns, Dünserberg und Schnifis alarmiert. Auch im vergangenen Jahr mussten die ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfer vermehrt ausrücken.

Im Jahr 2019 musste die First-Responder-Gruppe Jagdberg insgesamt zu 57 Notfalleinsätzen ausrücken und in der Zeit bis die Rettungsmannschaft eintrifft, sanitätsdienstliche Hilfe leisten. Die Sanitäter des Roten Kreuzes sind dabei mit einem speziellen Notfallrucksack ausgerüstet und werden wenn sich in unmittelbarer Nähe ihres Wohn- oder Arbeitsortes ein Notfall ereignet, von der Leitstelle gleichzeitig zusätzlich zum organisierten Rettungsdienst alarmiert, machen sich zu Fuß oder mit ihrem privaten Fahrzeug auf den Weg und leisten Erste Hilfe. Die häufigsten Einsätze verbuchten die Rotkreuzler im vergangenen Jahr mit 19 Alarmierungen in Schnifis, gefolgt von Düns (17) und Röns (15). Bei den Einsätzen handelt es sich größtenteils um Notfälle und in vielen Fällen wir auch gleich der Notarzt mit alarmiert. MIMA