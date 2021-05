56facher Nationalspieler von Costa Rica neuer Fußach Coach

Der Nachfolger für Jürgen Maccani beim Vorarlbergligaklub ist fix

Nur wenige Tage nach dem Trainer Jürgen Maccani den Vorarlbergligaklub poolfolio SC Fußach in Richtung FC Rotenberg verlassen hat, hat der Rheindeltaverein mit Pablo Chinchilla (42) schon den Nachfolger präsentiert. „Er passt menschlich und sportlich zu uns und bringt alle Voraussetzungen mit. Pablo hat ganz klare Vorstellungen und will nach einer zweijährigen familiären Pause wieder voll durchstarten. Er wird uns ganz bestimmt weiterhelfen“, sagt SC Fußach Obmann David Olivotto zur Verpflichtung des 56-fachen Nationalspielers von Costa Rica. Chinchilla ist Inhaber der UEFA Lizenztrainer-Bescheinigung und will den eingeschlagenen Weg in Fußach weiter fortsetzen. Schon in Koblach, Lochau und Langen war Chinchilla als Spielertrainer erfolgreich. In Fußach wird er nur als Trainer fungieren