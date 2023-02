5:5! VEU Feldkirch braucht in Kapfenberg ein Erfolg

Im ersten Viertelfinale der Ö-3. Liga gab es kein Sieger, im Rückspiel muss die VEU gewinnen.

Was war das für ein Start ins überregionale Playoff in der Ö Eishockey Liga:

Die VEU Feldkirch und der souveräne Gruppe-Nord-Ost-Sieger Kapfenberger SV lieferten sich im Hinspiel ein 5:5-Torfestival.

Viertelfinale 3 - Hinspiel: Torfestival bei Remis zwischen VEU Feldkirch und Kapfenberger SV

Liganeuling VEU Feldkirch ging als Außenseiter ins Viertelfinal-Aufeinandertreffen mit dem souveränen Gruppe-Nord-Ost-Sieger Kapfenberger SV. Die Vorarlberger nahmen von Beginn an den Kampf auf und machten es den Kängurus nicht leicht. Erst ein energisches Solo von Spielertrainer Kirs Reinthaler, der VEU-Goalie Thomas Schubert in Minute zehn bezwingen konnte, brachte das 1:0 für den Favoriten. Die Montfortstädter fighteten zurück und kamen durch Luca Erne nach einer Unachtsamkeit in der Kapfenberger Defensive in Minute 14 zum 1:1-Ausgleich. Knapp zwei Minuten nach dem Ausgleich bediente Christoph Draschkowitz seinen Kollegen Philipp Ullrich, der zum 2:1 für die Steirer einsendete, ideal von hinter dem Tor.

Auch im zweiten Abschnitt blieb die VEU giftig, setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Tobias Reinbacher erzielte in Minute 27 mit einem schönen Wristshot den 2:2-Ausgleich. Das Match wurde von Minute zu Minute immer spektakulärer. Kapfenberg ging in Minute 29 durch Dominik Wassermann mit 3:2 in Führung. Erneut hatte das Team von Head Coach Thomas Sticha die passende Antwort. Allessandro Togni sendet zum 3:3 für die VEU ein. Die Vorarlberghalle kochte, in Minute 35 sogar noch ein bisschen mehr. Yannik Lebeda zog alleine aufs Tor und machte das 4:3. Knapp eine Minute später war es Stefan Trost, der für die Gäste das 4:4 markieren konnte. In Minute 37 zog Lukas Göggel aus spitzem Winkel ab und bracht die Feldkircher auf 5:4 voran. Das Match war nun alles andere als ein klassisches Playoff-Spiel, zu viel ließen die Defensivreihen zu. 46 Sekunden vor der zweiten Sirene zirkelte Kris Reinthaler den Puck von der blauen Linie ins Netz, der 5:5-Ausgleich in einem unglaublichen zweiten Abschnitt mit sieben Treffern war auf der Welt.

Damit hatten beide Teams ihren Torhunger im Hinspiel gestillt, es fielen im Schlussabschnitt keine weiteren Treffer. Nach dem Torfestival in Feldkirch treffen die beiden Klubs am nächsten Samstag in der Kapfenberger Stadthalle im Rückspiel aufeinander.

Viertelfinale 3 - Hinspiel:



VEU Feldkirch vs. Kapfenberger SV 5:5 (1:2,4:3,0:0)

Sa., 11. Februar 2023, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle

Torschützen VEU Feldkirch: Luca Erne (13:53 Min.), Tobias Reinbacher (26:03 Min.), Alessandro Togni (32:37 Min.), Yannik Lebeda (34:36 Min.), Lukas Göggel (36:22 Min.)

Torschützen Kapfenberger SV: Kristof Reinthaler (09:24 Min., 39:14 Min.), Philipp Ullrich (15:41 Min.), Dominik Wassermann (28:53 Min.), Stefan Trost (35:45 Min.)

Viertelfinale 3 - Rückspiel:



Kapfenberger SV vs. VEU Feldkirch

Sa., 18. Februar 2023, 19:00 Uhr, Stadthalle Kapfenberg

Semifinale 1: