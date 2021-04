55 Covid-Anzeigen im Gastronomie-Bereich

Seit der Wiedereröffnung der Vorarlberger Gastronomie sind bisher 55 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln erstattet worden - 20 gegen Lokalgäste und 35 gegen Wirte.

Das hat am Donnerstag ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf Herbert Burtscher berichtet, der Corona-Sprecher der Vorarlberger Bezirkshauptmannschaften ist. In den vergangenen zwei Wochen seien in der Gastronomie 3.950 Kontrollen durchgeführt worden, hieß es.