52-jährige Radfahrerin nach Unfall mit Lkw verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Frastanz verstarb das Unfallopfer, eine 52-jährige Radfahrerin, noch am Mittwochabend im Landeskrankenhaus Feldkirch.

In Frastanz ist es am Morgen des 7. Februar 2024 zu ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw auf der Feldkircher Straße (L190) in Richtung Feldkirch. Auf Höhe der Hausnummer 27 bog er nach links auf einen Parkplatz ein, um dort sein Fahrzeug zu wenden.

Der Unfallhergang

Beim Wiedereinfahren in die L190 in Richtung Bludenz übersah der Lkw-Lenker eine auf dem kombinierten Geh- und Radweg fahrende Radfahrerin. Die 52-Jährige war mit ihrem Fahrrad gerade in Richtung Feldkirch unterwegs, als sie frontal gegen den Kleinlaster des 35-Jährigen prallte. Die Frau trug einen Helm. Sie stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb anschließend bewusstlos auf dem Boden liegen.

Im Krankenhaus verstorben

Nach der Erstversorgung wurde die 52-Jährige mit schweren Kopfverletzungen und in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, wo sie in den Abendstunden ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge sowie die Beiziehung eines Verkehrsunfallsachverständigen an.