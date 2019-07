52-Jähriger wegen Morddrohung gegen Doskozil vor Gericht

Der Verdächtige Steirer soll den burgenländischen Landeshauptmann Doskozil (SPÖ) und seiner Familie mit dem Umbringen gedroht haben.

Der gebürtige Slowene soll am 16. Juni bei einem Neffen Doskozils angerufen und gedroht haben, er werde den Landeschef sowie seine gesamte Familie umbringen. Der Landeshauptmann, der früher selbst Polizeichef war, meldete den Vorfall sofort. Aufgrund einer Rufdatenerfassung konnte der 52-Jährige als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Am 19. Juni wurde der Mann an seinem Wohnort in der Oststeiermark bei einem Cobra-Einsatz festgenommen.