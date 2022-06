52.110 Teile: Feldkircherin löste gigantisches Puzzle

Sabine Breuss aus Feldkirch hat ein Riesenpuzzle gelöst. Rund zweieinhalb Jahre war sie beschäftigt. Nun will sie es weitergeben.

Zweieinhalb Jahre Bauzeit

"Ich habe bei mir in der Wohnung einen Raum, in dem ich es zusammengebaut habe", erzählt Breuss. Das riesige Puzzle zusammenzubauen, dauerte auch einige Zeit. "Ich war ca. zweieinhalb Jahre dran", verdeutlicht sie. Sie habe sich das Spiel in acht Etappen mit jeweils rund sechseinhalbtausend Teilen eingeteilt. "Die habe ich dann am Wochenende fertig zusammengestellt", meint sie. Das Puzzle wurde in einem Stück geliefert. "Ich habe es also eigentlich erst auseinander bauen müssen und dann wieder zusammengebaut", gibt Breuss zu verstehen.